Spielt künftig in Sandhausen: Dennis Diekmeier. Foto: Daniel Reinhardt

Von dpa

Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger stößt ab sofort zum Team von Trainer Uwe Koschinat und erhält beim Viertletzten der 2. Liga einen Vertrag bis 2020, wie der SVS am Donnerstag mitteilte. Diekmeier ist seit dem 1. Juli 2018 vereinslos und hatte zuvor acht Jahre für den Hamburger SV gespielt. Am Donnerstagnachmittag sollte Diekmeier erstmals mit dem SVS trainieren.

«Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SVS mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga helfen», sagte Diekmeier, der auf 203 Einsätze in der Bundesliga kommt. «Wir sind uns sicher, dass er uns für die Rest-Rückrunde einen gewaltigen Leistungsschub geben wird», sagte Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork.

Abwehrspieler Marcel Seegert wird den SVS dagegen verlassen und zum Regionalligisten SV Waldhof Mannheim zurückkehren. Der 24-Jährige und die Sandhäuser einigten sich am Donnerstag auf eine Vertragsauflösung.