«Wir haben den Vertrag auf zwei Jahre ausgelegt», sagte der 49 Jahre alte Österreicher bei seiner Vorstellung in Nürnberg. Ziel sei immer der «maximale Erfolg». Canadi will die Fans in der 2. Liga mit «dynamischem Fußball» begeistern. Er müsse aber abwarten, welche Mannschaft ihm zur Verfügung stehen werde. Sportvorstand Robert Palikuca will ein «gutes Grundgerüst» aus Spielern bilden, die vor einem Jahr schon einmal den Aufstieg geschafft hatten. Canadi wird die Arbeit mit der Mannschaft zum Trainingsstart am 17. Juni aufnehmen.