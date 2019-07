«Ich weiß es. Und Sie werden es am Freitagabend sehen», sagte der Coach. Die Schwaben starten am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Mitabsteiger Hannover 96 in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Wer nach dem Abgang von Ex-Kapitän Christian Gentner neuer Spielführer des VfB wird, wolle Walter dem Spieler dagegen schon am Donnerstag sagen. «Wichtig ist, dass er Fähigkeiten hat», sagte der 43-Jährige.