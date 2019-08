Neben Torjäger Mario Gomez drohen auch die Neuzugänge Philipp Klement und Tanguy Coulibaly auszufallen. Alle drei leiden an muskulären Problemen, berichtete VfB-Trainer Tim Walter.

Definitiv nicht dabei sind am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Stürmer Nicolas Gonzalez (Panamerika-Spiele), die Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic und Marcin Kaminski sowie die Abwehrkräfte Emiliano Insua (Muskelfaserriss in der Wade), Maxime Awoudja (Gelb-Rot-Sperre) und Luca Mack (Rot bei der U19). Daher wird Ex-Nationalspieler Holger Badstuber erstmals in dieser Saison in die Innenverteidigung rücken, kündigte Walter an.