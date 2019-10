«Ich fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt», sagte Wagner, der Bielefeld schon vor dem knappen 3:2 (3:0) seines Teams im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals als Aufstiegskandidaten bezeichnet hatte: «Diese Mannschaft hat alle Optionen, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn es so kommen würde.»

Am Dienstag war die Arminia 70 Minuten klar unterlegen und lag 0:3 zurück, hatte die Schalker am Ende dann aber doch noch am Rande des Ausscheidens. «Da hat man gesehen, dass diese Mannschaft eine solche individuelle Qualität hat, dass sie nach jedem Resultat noch punkten kann», sagte Wagner. Hinzu komme der «Mythos Alm», die Stimmung, die sein Team in der Schlussphase zu spüren bekommen habe. In der 2. Bundesliga belegt Bielefeld nach elf Spieltagen Rang zwei.