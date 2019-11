Hannover (dpa) - Trainer Mirko Slomka droht beim Fußball-Zweiligisten Hannover 96 das Aus. Der Erstliga-Absteiger kündigte nach dem enttäuschenden 1:1 am Freitag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen eine Krisensitzung mit den Verantwortlichen an diesem Wochenende an.

Von dpa