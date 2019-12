«Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Jan ist unser Sportdirektor und bleibt das auch», sagte der 96-Boss im Gespräch mit Sport1. «Das bleibt auch so in der Rückrunde. Man weiß nie, was alles passiert. Aber eine Entlassung ist kein Thema», sagte Kind.

Nach dem enttäuschenden ersten Saisonteil des Erstliga-Absteigers hatte es in den vergangenen Tagen Spekulationen gegeben, der mächtige Kind wolle sich bereits nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder von Schlaudraff trennen. Der frühere Kieler Fabian Wohlgemuth und der zuletzt in Ingolstadt tätige Ex-96-Profi Harald Gärtner wurden bereits als potenzielle Nachfolger genannt.

Denkbar bleibt, dass Kind einen neuen Mann holt, der Schlaudraff übergeordnet unterstützen soll. Eine solche Konstellation war ursprünglich bereits im Sommer vorgesehen gewesen. Damals fanden die Niedersachsen aber keinen Nachfolger für Horst Heldt, von dem sich der Club nach dem Abstieg getrennt hatte. Deshalb wurde der in dem Job noch unerfahrene Schlaudraff Sportdirektor beim derzeit nur auf Platz 13 rangierenden Fußball-Zweitligisten.