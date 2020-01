Guidetti wurde in der Nachwuchsabteilung von Manchester City ausgebildet und danach an zahlreiche europäische Clubs wie Feyenoord Rotterdam, Celtic Glasgow oder Celta Vigo verliehen. Hannover hatte erst am Vortag seinen bisherigen Sportdirektor Jan Schlaudraff durch den Österreicher Gerhard Zuber ersetzt. Nach einem Bericht des «Sportbuzzer» wollen die 96er nach dem Transfer von Guidetti auch noch den langjährigen Leipziger Mittelfeldspieler Dominik Kaiser von Bröndby IF verpflichten.