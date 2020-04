«Die Reha läuft gut. Ich werde Gas geben, damit ich der Mannschaft so schnell wie möglich helfen kann», sagte der 28-Jährige dem TV-Sender Sky. Voglsammer hatte bis zu seiner Verletzung in 20 Zweitliga-Spielen zehn Tore erzielt und war neben Stürmer Fabian Klos Garant für den Tabellenersten, der nach elf Jahren vor der Bundesliga-Rückkehr steht - so die Saison noch beendet wird. «Wir hoffen, dass er noch bei dem einen oder anderen Spiel dabei ist», sagte Arminias Geschäftsführer Samir Arabi.

Arabi hofft, dass die Mannschaft den achten Bundesliga-Aufstieg auch einfahren kann und die Saison trotz der Corona-Pandemie noch zu Ende gespielt wird. «Ich hoffe, dass die Fallzahlen zurückgehen und wir wieder in die Normalität zurückkehren können», sagte der Bielefelder Geschäftsführer. Auch Mittelstürmer Klos fiebert dem Aufstieg entgegen. «Ich werde alles dafür tun, dass wir nächste Saison in der Bundesliga spielen», sagte Klos.