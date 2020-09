Nur Düsseldorf trifft in Samstagspielen

Berlin (dpa) - Mit einem späten Treffer hat Dawid Kownacki für den ersten Saisonsieg des Absteigers Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gesorgt.

Die Rheinländer bezwangen Aufsteiger Würzburger Kickers mit 1:0 (0:0) und vermieden damit nach der Auftaktniederlage beim HSV einen Saison-Fehlstart. Nach einer müden ersten Halbzeit sorgte Kownacki mit seinem glücklichen Treffer in der 82. Minute für die Entscheidung. Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier rettete in der Nachspielzeit den Punkte-Dreier, als er einen Foulelfmeter von Robert Herrmann parierte.

Die beiden anderen Partien blieben ohne Tor. Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel trennten sich 0:0. Für die Niedersachsen war es immerhin der erste Punktgewinn nach dem Wieder-Aufstieg in die 2. Liga. Die Gäste bleiben damit nach zwei Spieltagen weiter ohne Niederlage. Auch die Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und Jahn Regensburg blieb torlos.

Aufstiegskandidat Düsseldorf konnte auch im zweiten Auftritt der Spielzeit nicht überzeugen. Gegen Würzburg unterbrachen viele Fouls und vier Gelbe Karten schon in Hälfte eins oft den Spielfluss, die Partie verflachte schnell. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste einige Chancen, ehe Kownacki die Hausherren in Führung brachte. Der vergebene Strafstoß brachte die Würzburger dann um einen durchaus verdienten Punktgewinn.

In Braunschweig hatten die Gastgeber vor allem in Hälfte eins viel Glück, dass Holstein seine guten Chancen nicht verwerten konnte. In der 51. Minute hätte Kiels Abwehrspieler Johannes van den Bergh fast per Eigentor für den Führungstreffer der Eintracht gesorgt, am Ende blieb es bei der Nullnummer.

Ähnlich ereignislos verlief die Partie in Darmstadt. Beiden Teams fehlte im Abschluss die Präzision. Nach einem Foul des Regensburgers Kaan Caliskaner in der 38. Minute musste Darmstadts Keeper Marcel Schuhen behandelt werden, konnte aber weitermachen.

