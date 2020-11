«Kenan Kocak hat am heutigen Vormittag ein Hexenschuss erwischt. Dieser setzt ihn so außer Gefecht, dass er unsere Mannschaft leider auch nicht ins Stadion begleiten konnte. Wir wünschen unserem Coach eine schnelle Besserung», teilte der Club via Twitter mit.

© dpa-infocom, dpa:201122-99-423006/2