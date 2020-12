«Ich fiebere dem Piks entgegen. Ich möchte mich unbedingt impfen lassen. Es ist nur unklar, wann es geschieht», sagte der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und Ehrenbürger Hamburgs der «Bild». Der 84 Jahre alte Seeler und seine Frau Ilka gehören im Impfplan zur Prioritäts-Gruppe 1.

Bis zu seiner Impfung will sich Seeler in Geduld üben. Erst einmal seien «Bewohner von Senioren- und Alterspflegeheimen sowie Bedienstete dran. Und das ist auch gut so.» In der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie verlassen der einstige Mittelstürmer und seine Frau ihr Haus nur selten. Seeler: «Wir sind sehr vorsichtig, haben sehr wenig Kontakt zu Menschen.»

