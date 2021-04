«Ich glaube, heute, morgen und Sonntag bin ich sauer», sagte der 33-Jährige bei Sky. «Aber ich bin zu 100 Prozent sicher, dass wir am Ende was zu feiern haben.» Dabei hoffe er auf die Rückkehr zumindest einiger Hundert Zuschauer am Saisonende.

«Vielleicht haben wir im Mai noch eine Chance» auf 1000 Fans im Stadion, sagte Terodde, dem die Umstände der Corona-Krise zu schaffen machen. «Das nervt langsam alles, die ganze Pandemie, meine Tochter geht seit vier Monaten nicht in den Kindergarten.» Er wisse aber um die Situation, sagte Terodde und fügte zum Sportlichen an. «Wir haben noch Zeit genug. Die sechs Spiele wollen wir noch erfolgreich bestreiten.»

Die Norddeutschen (50 Punkte) könnten nach der Pleite gegen den Tabellenzwölften von den Verfolgern überholt werden. Die SpVgg Greuther Fürth (50) hat ein Spiel weniger, Holstein Kiel (46) zwei Partien weniger absolviert. Vorerst bleiben die Hamburger Zweiter in der Tabelle hinter Spitzenreiter VfL Bochum.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-147782/2