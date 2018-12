Von dpa

Das Team um den früheren Schalke- und Union-Berlin-Profi Atsuto Ushida setzte sich in Abu Dhabi gegen Deportivo Guadalajara mit 3:2 (0:1) durch.

Im zweiten Spiel der 2. Runde setzte sich das Team von Gastgeber Al Ain FC am Abend gegen Esperance Tunis mit 3:0 (2:0) durch. Das Top-Team aus den Vereinigen Arabischen Emiraten trifft nun im Halbfinale am Dienstag in Abu Dhabi auf Copa-Libertadores-Gewinner River Plate Buenos Aires.

Die Mexikaner gingen durch ein Kopfball-Tor von Angel Zaldivar bereits nach drei Minuten in Führung, verteidigten diesen knappen Vorsprung aber nur bis zum Pausenpfiff. In der zweiten Hälfte drehten Ryota Nagaki (49.), der Brasilianer Serginho mit verwandeltem Foulelfmeter (69.) und Hiroki Abe (84.) die Partie. Der Anschlusstreffer gelang Guadalajara erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Leo Silva.

Die Antlers treffen nun im Kampf um den Einzug ins Finale am Mittwoch (Beginn 17.30 Uhr) auf den Champions-League-Sieger aus Madrid, der wie Copa-Libertadores-Gewinner River Plate Buenos Aires für die Vorschlussrunde gesetzt ist. Real könnte als erster Club zum dritten Mal in Serie die Club-WM gewinnen. Das Finale findet am 22. Dezember in Abu Dhabi statt.