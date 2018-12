Von dpa

Barça hat als Tabellenführer der ersten spanischen Fußball-Liga mit 37 Punkten weiter drei Zähler Vorsprung auf den Zweiten Atlético Madrid. Rekordmeister Real Madrid liegt mit 29 Punkten auf Platz vier noch hinter dem FC Sevilla (31). Real trat an diesem Wochenende allerdings nicht in der Liga an, sondern sicherte sich durch ein 4:1 gegen den Überraschungsfinalisten Al Ain FC zum dritten Mal in Serie den Titel bei der Club-Weltmeisterschaft.