Dakar (dpa) - Mohamed Salah vom FC Liverpool ist zum zweiten Mal in Serie zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 26 Jahre alte Ägypter vom Club des deutschen Trainers Jürgen Klopp wurde bei einer Gala in Senegals Hauptstadt Dakar ausgezeichnet.

Von dpa

Bundesliga-Profi Achraf Hakimi von Borussia Dortmund wurde zum besten afrikanischen Nachwuchsspieler des Jahres gewählt, wie der Kontinentalverband CAF mitteilte. Der 20 Jahre alte Marokkaner ist derzeit von Real Madrid an den BVB ausgeliehen.

Liverpool-Angreifer Salah setzte sich wie schon im vergangenen Jahr vor dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und seinem Teamkollegen Sadio Mané aus dem Senegal durch. Für Salah ist es die zweite Auszeichnung in Serie, im vergangenen Jahr war er der erste Ägypter, der den Titel seit Einführung des derzeitigen Modus im Jahr 1992 holte. Salah führt mit dem Champions-League-Gegner des FC Bayern derzeit die Premier League an, mit Ägyptens Nationalmannschaft schied er bei der Fußball-WM in Russland in der Vorrunde aus.