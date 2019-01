Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 gegen Crystal Palace. Foto: Rui Vieira

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat in einem irren Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace.