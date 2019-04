Kurios fiel der Fürther Führungstreffer: Ein Schuss von Julian Green prallte an den Pfosten, von dort an den Arminen-Torhüter Stefan Ortega und von diesem ins Tor (10. Minute). Daniel Keita-Ruel erhöhte vor 9440 Zuschauern per Konter auf 2:0 (23.). In der Tabelle bleibt Bielefeld als Zehnter vor den Franken.

Fürth erwischte in einem temporeichen Spiel den besseren Start und führte schnell mit 2:0. So kurios das 1:0 war, so sauber war der Konter vor dem zweiten Treffer herausgespielt. Bielefeld kam besser ins Spiel, doch die Gäste waren lange nicht zwingend genug.

Das änderte sich gleich zu Beginn der zweiten Hälfte, die Fürths Coach Stefan Leitl nach einem Disput mit Schiedsrichter Alexander Sather von der Tribüne aus verfolgen musste. Klos nutzte eine zu zaghafte Fürther Defensive und köpfte zum 1:2 ein. Auch beim Ausgleich spielte Klos seine Kopfballstärke aus.