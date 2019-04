Hannover 96 verliert Niedersachsen-Duell in Wolfsburg

Martin Kind hakt den Klassenverbleib von Hannover 96 nach dem 1:3 in Wolfsburg endgültig ab. Der Haupt-Gesellschafter kündigt Gespräche und Entscheidungen an. Die dürften in der kommenden Woche wohl vor allem Sportchef Horst Heldt betreffen.