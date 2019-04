«Wenn ich in einem Restaurant sitze und die Menschen beobachte, sitzt fast jeder nur an seinem Handy. Es kommen fast keine normalen Unterhaltungen mehr zustande. Das ist schade.» Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin wünscht sich, «dass die Menschen wieder mehr miteinander reden».

Can würde gern Änderungen in der Kindererziehung sehen: «Man sollte als Kind auch mal auf Bäume klettern und sich die Knie aufschlagen dürfen, denn nur so wird man erwachsen.» Er erinnert sich an seine Kindheit in Frankfurt/Main: «Wir waren am Wochenende damals von 10 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends draußen. Das war die schönste Zeit für mich - auch wenn meine Mama mit mir geschimpft hat, weil sie wegen mir so viel Wäsche hatte.»