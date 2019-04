Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg will den letzten Schritt zum vorzeitigen Klassenverbleib machen, Bayer Leverkusen seine Chancen auf die Champions League wahren.

Im Freitagsspiel (20.30 Uhr/Eurosport Player) der Fußball-Bundesliga treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Vor allem Bayer steht unter Druck.

AUSGANGSLAGE:

Die Augsburger wollen eine Heim-Party feiern. Zehn Punkte haben sie Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Mit einem Dreier wäre ihnen der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. «Wenn alle im Verein an den Sieg glauben, dann können wir das Spiel auch für uns entscheiden», meinte Trainer Martin Schmidt nach zwei Dreiern nacheinander. Fünf Zähler fehlen der Bayer-Elf auf die Frankfurter Eintracht, die auf Platz vier liegt. Und die Leverkusener wollen unbedingt in die Königsklasse. «Die Champions League hat eben noch mal ein anderes Niveau als die Europa League», sagte Coach Peter Bosz, dessen Mannschaft zuletzt zweimal zu Null gewonnen hat.

BILANZ:

15 Mal trafen der FC Augsburg und Bayer in der Bundesliga aufeinander - gewinnen konnten die Fuggerstädter noch nie. In der Hinrunde hatte Joker Lucas Alario die Leverkusener zu einem 1:0 geschossen. «Solche Herausforderungen liebe ich», sagte Augsburgs Coach Martin Schmidt. «Mit dem jetzigen Tempo und der Überzeugung und dem Selbstvertrauen, das wächst, sind wir schon so aufgestellt, dass wir nicht nur davon träumen müssen, sondern auch daran glauben können.»

PERSONAL:

Bayer muss auf Offensivspieler Leon Bailey verzichten, der beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg eine Oberschenkelverletzung erlitten hat. Karim Bellarabi fehlt ohnehin schon länger. Der FCA muss ohne Topstürmer Alfred Finnbogason auskommen, den eine Waden-Operation ins vorzeitige Saisonaus geschickt hat. Nach einer leichten Gehirnerschütterung sollte Torwart Gregor Kobel wieder fit sein. Ihn hatte Andreas Luthe sicher vertreten.