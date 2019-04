Der Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten musste sich in Nyon dem FC Porto mit 0:3 (0:1) geschlagen geben und verpasste damit den ersten Finaleinzug eines deutschen Teams in dem Wettbewerb. Romario Baro (39. Minute), Fabio Silva (78.) und Tiago Matos (88.) erzielten die Tore für die Portugiesen, die nun in Nyon um den Titel spielen.

Auf dem Weg in die Vorschlussrunde hatte Hoffenheim unter anderem Manchester City, Dynamo Kiew und Real Madrid besiegt. Die Junioren von Borussia Dortmund, Schalke 04 und dem FC Bayern München waren allesamt in der Vorrunde ausgeschieden.