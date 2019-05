Bayer Leverkusen verpflichtet Nationalspieler Demirbay

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim zu den Rheinländern und erhält in Leverkusen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Den Wechsel bestätigten beide Vereine am 9. Mai. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 28 Millionen Euro. Zu den finanziellen Hintergründen machten weder Bayer noch die Kraichgauer Angaben.

«Mit Kerem Demirbay haben wir einen technisch versierten und strategisch agierenden Mittelfeldspieler für uns gewonnen, der dabei auch noch torgefährlich ist», kommentierte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes die nicht mehr überraschende Personalie. Demirbay sagte, der Wechsel sei für ihn «der nächste Step nach drei wirklich tollen Jahren bei der TSG». Er war mit dem Team von Bundestrainer Joachim Löw 2017 Confederations-Cup-Sieger.

Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler machte deutlich, dass die Verpflichtung Demirbays ein deutliches Signal für die Ambitionen der Werkself sei. «Wir haben uns für die kommende Saison eine Menge vorgenommen, zunächst einmal wollen wir uns jetzt aber für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren», sagte Völler.

An den letzten beiden Spieltagen will Bayer den Druck auf die Hessen und den Champions-League-Platz weiter erhöhen. «Wir wissen, dass wir zwei Spiele gewinnen müssen und das ist ein schöner Druck», sagte Bayer-Trainer Peter Bosz. Im Spiel gegen den vor dem Abstieg geretteten FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es für die Königsblauen um nichts mehr. «Ob das gut ist oder nicht, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Wir müssen wieder eine Top-Leistung bringen», erklärte der 55 Jahre alte Bosz.

Der Tabellen-Fünfte ist punktgleich mit den auf Rang vier liegenden Frankfurtern. Für das Spiel gegen Schalke kann Bosz aus dem Vollen schöpfen. Außer den Langzeitverletzten hatten alle Spieler am Training teilgenommen.

Offensivmann Demirbay spielt seit 2016 für Hoffenheim und ist in dieser Saison einer der Leistungsträger im Team von Julian Nagelsmann. In der DFB-Auswahl feierte Demirbay im Juni 2017 sein Debüt. Für Hoffenheim absolvierte er 71 Bundesligaspiele (12 Tore), elf internationale Einsätze und vier Begegnungen im DFB-Pokal. Laut Hoffenheimer Angaben wird Demirbay nach Roberto Firmino (FC Liverpool) zum zweitteuersten Spielerverkauf der Clubgeschichte.