Eintracht kassiert 12,84 Millionen Euro an Prämien

London (dpa) - Das erfolgreiche Auftreten von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League 2018/19 bringt dem Fußball-Bundesligisten hohe Einnahmen ein. Allein an Prämien fließen 12,84 Millionen Euro in die Vereinskasse.