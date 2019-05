Gegner in der Relegation wäre am 24. und 28. Mai der Drittliga-Dritte SV Wehen Wiesbanden. Am 34. Spieltag ist für den verwandelten FCI aber sogar noch die direkte Rettung möglich.

Kunstschütze Sonny Kittel mit einem traumhaften Freistoß (11. Minute), Dario Lezcano per Kopf (45.) und Stefan Kutschke nach einem Konter (55.) erzielten vor 10.190 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark die Tore. Der FCI holte damit in den sechs Spielen unter dem als Retter verpflichteten Oral 16 von 18 möglichen Punkten.

Für Darmstadt ging es um nichts mehr. Trotzdem schenkten die Hessen dem FCI nichts. Tobias Kempe traf den Außenpfosten (18.), Yannick Stark köpfte an die Latte (65.). Die Gastgeber waren effektiver. Zu den drei Treffern kamen noch ein Lattentreffer von Darmstadts Verteidiger Fabian Holland nach einer Flanke von Marcel Gaus (11.).