Der nationale Verband FFI bestätigte, dass es mit dem Kontrakt Probleme gebe, obwohl sich der Belgier bereits in Teheran befinde. «Wir sind in der Endphase der Verhandlungen, aber der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, da noch einige Details zu klären sind», sagte FFI-Generalsekretär Ibrahim Schakuri. FFI-Präsident Mehdi Tadsch hatte am Mittwoch eine Einigung mit Wilmots verkündet.

Welche Details genau geklärt werden müssen, gab der Verband nicht bekannt. Sie stünden jedoch im Zusammenhang mit den US-Sanktionen. «Unsere politische und wirtschaftliche Situation ist nun mal eine andere als in anderen Ländern», sagte Schakuri laut Nachrichtenagentur Isna. Wegen der US-Sanktionen steckt der Iran seit Monaten in einer akuten Wirtschaftskrise, auch weil keine internationalen Banktransfers ins Ausland möglich sind. Dies würde dann auch die Gehaltsüberweisung des Belgiers betreffen.