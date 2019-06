«Wir haben uns hier von Anfang an wohl gefühlt. Es ist eine tolle Anlage, sehr idyllisch und weitläufig», beschrieb Nationalspielerin Sara Däbritz ihre ersten Eindrücke der Golf-Hotels «Domaine de Cicé Blossac». «Man spürt jetzt, dass die WM immer näher kommt. Wir sind froh, dass es jetzt bald losgeht.»

Auch ihre Bayern-Teamkollegin und WM-Zimmerpartnerin Melanie Leupolz strahlte über das ganze Gesicht, als sie von der Ankunft am Montagabend und der ersten Übungseinheit am Morgen berichtete: «Das Hotel ist toll. Auch der Trainingsplatz ist in Ordnung. Man muss ein bisschen fahren. Aber wir haben ja sonst auch nicht so viel zu tun», sagte die 25-Jährige.