Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon geschaffen und ist die höchste Auszeichnung Frankreichs. Die Mannschaft um die Superstars Antoine Griezmann und Kylian Mbappé hatten im Juli vergangenen Jahres mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien den zweiten Stern für das französische Trikot geholt.

Vor der Verleihung stattete Macron gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte außerdem den Spielerinnen der französischen Fußball-Nationalmannschaft einen Besuch im Trainingslager ab. Er sei gekommen, um sie genauso zu ermutigen, wie er es bei der Herrenmannschaft getan habe, sagte Macron in Clairefontaine-en-Yvelines, südwestlich der Hauptstadt.

«Les Bleues» hätten seine Ermutigungen aber gar nicht nötig, sagte der Staatschef. Ganz Frankreich stehe bei der Heim-WM hinter dem Team. Das Gastgeber-Team tritt am Freitag im Eröffnungsspiel der Frauen-WM in Frankreich gegen Südkorea an. Der Wettbewerb dauert bis zum 7. Juli.