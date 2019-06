«Nach meinen beiden Ausbildungsjahren bei Hertha, die mich enorm weitergebracht haben, sind meine Ziele klar definiert: Ich will dem FC St. Gallen helfen, die Euro League zu erreichen. Und ich will so schnell als möglich Stammtorhüter werden», sagte der Sohn des einstigen Weltmeisters Jürgen Klinsmann: «Daneben will ich mich natürlich mit der US-Auswahl für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren.»

Der Berliner Bundesligist war die erste Station für Jonathan Klinsmann im Profifußball. In den zwei Spielzeiten bei Hertha spielte er 24 Mal für die 2. Mannschaft. Für die Profis bestritt er im Dezember 2017 in der Europa League gegen Östersund (1:1) eine Partie und hielt einen Elfmeter. Zu einem Einsatz in der Bundesliga reichte es nicht. In St. Gallen bildet Klinsmann mit dem Österreicher Dejan Stojanovic (25) ein Torhüter-Duo.