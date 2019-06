Ex-Dortmunder Durm will zurück in die Bundesliga

Berlin (dpa) - Ex-Weltmeister Erik Durm möchte möglichst wieder in der Fußball-Bundesliga kicken. «Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga. Auch wenn ich mir noch zwei, drei andere Möglichkeiten vorstellen kann», sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler in einem Interview des «Kicker».