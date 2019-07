Kairo (dpa) - Die Teams aus Marokko und der Elfenbeinküste sind in das Achtelfinale des Afrika-Cups in Ägypten eingezogen. Die Marokkaner um den Dortmunder Abwehrspieler Achraf Hakimi kamen in Kairo durch ein Tor von Mbark Boussoufa in der 90. Minute zum 1:0 (0:0) über Südafrika.

Von dpa