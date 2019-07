Die Albiceleste setzte sich in São Paulo mit 2:1 (2:0) gegen das chilenische Team um den Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal durch.

Messi erlebt den Sieg seines Teams nicht mehr auf dem Platz. Der Starstürmer war bereits in der 37. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er an der Außenlinie mit dem Chilenen Gary Medel aneinandergeraten war. Für die Schubserei sahen beide Spieler die Rote Karte.

Zuvor bediente Messi in der 12. Minute nach einem Freistoß nahe der Mittellinie Sergio Agüero, der die gesamt chilenische Abwehr hinter sich ließ, alleine auf das Tor zulief und zum 1:0 einschob. Paulo Dybala hob den Ball in der 22. Minute locker über Chiles Torwart Gabriel Arias, nachdem er einen Steilpass von Giovani Lo Celso angenommen hatte. In der 58. Minute verkürzte Vidal mit einen Foulelfmeter zum Endstand, der Ausgleich gelang Chile nicht mehr.

Im Finale stehen sich an diesem Sonntag in Rio de Janeiro Gastgeber Brasilien und Peru gegenüber.