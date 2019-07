Der 19 Jahre alte Abwehrspieler landete in Turin, wie der italienische Meister auf Twitter mitteilte. «Ich freue mich, hier zu sein», sagte der niederländische Nationalspieler in einem kurzen Video.

De Ligt soll am Mittwoch den Medizincheck beim Club von Superstar Cristiano Ronaldo und den deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can absolvieren. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme für den Youngster rund 70 Millionen Euro. Auch Paris Saint-Germain und der FC Barcelona sollen an dem Abwehrspieler interessiert gewesen sein.

Der 15-malige niederländische Nationalspieler hatte Ajax in der vergangenen Saison als Kapitän angeführt. Die Mannschaft war Meister und Pokalsieger geworden und hatte es bis ins Halbfinale der Champions League geschafft. Im Viertelfinale hatten sich de Ligt und seine Mannschaft gegen Juventus Turin durchgesetzt.