Erik Lamela hatte beim Comeback von Juves Torhüterlegende Gianluigi Buffon die Führung für die Briten nach einer halben Stunde erzielt. Per Doppelschlag in der 56. und 60. Minute wendeten Gonzalo Higuain und Superstar Cristiano Ronaldo die Partie, ehe Lucas Moura (65.) und Harry Kane in der dritten Minute der Nachspielzeit den Sieg des Premier-League-Clubs sicherstellten. Bei Juve feierte Neuzugang Matthijs de Ligt nach der Pause sein Debüt, der Deutsche Emre Can stand in der Startelf. Sami Khedira kam nicht zum Einsatz.

Dagegen hat der FC Arsenal bereits das zweite Spiel im Champions Cup erfolgreich absolviert. Drei Tage nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den FC Bayern München in Los Angeles kam der Premier League-Vertreter am Samstag (Ortszeit) zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg über den AC Florenz. In Charlotte brachte der erst 20 Jahre alte Eddie Nketiah, der auch den späten Siegtreffer gegen die Bayern erzielt hatte, den Europa-League-Finalisten in der 15. und 65. Minute mit 2:0 in Front, Joe Willock erzielte eine Minute vor dem Abpfiff den Endstand.

Der deutsche Weltmeister Shkodran Mustafi stand in der Startelf der Londoner, Torhüter Bernd Leno und Mesut Özil wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Am Mittwoch trifft Arsenal auf Real Madrid, Florenz misst sich einen Tag später mit Benfica Lissabon.