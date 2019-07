In einem spannenden Finale staubte Nicole Anyomi nach einem Lattentreffer schon in der sechsten Minute zur deutschen Führung ab. Doch Sandy Baltimore (13. Minute) glich wenig später aus. Danach hatte das DFB-Team einige gute Chancen, nutzte sie aber nicht. Nach der Pause kam von Frankreich im Offensivspiel nicht viel. Dennoch gingen die Französinnen durch Maëlle Lakrar (73.) in Führung, wenn auch glücklich.

Für die frühere Nationalspielerin Meinert war es das letzte Spiel. Der 45-Jährigen, als Aktive selbst Welt- und Europameisterin, hatte der Verband vor fünf Monaten mitgeteilt, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Meinert hatte in ihrer Laufbahn als DFB-Nachwuchstrainerin insgesamt fünf Titel (2x U20-WM-Gold, 3x U19-EM-Gold) geholt.