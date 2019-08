«Ich glaube, dass es ein wenig dauert, bis sich die Fans an den Videobeweis gewöhnt haben. Das Publikum muss erzogen werden», sagte Aytekin der «Welt am Sonntag». Die langen Überprüfungen und Wartezeiten im Stadion und vor den Bildschirmen sind immer wieder Kritikpunkte am Videobeweis. Auch das werde sich aber ändern, wie Aytekin erklärte: «In ein paar Jahren wird sich niemand mehr beschweren, dass die Überprüfung zu lange dauert. Wichtig ist, dass am Ende die richtige Entscheidung getroffen wird.»

Der 41 Jahre alte FIFA-Schiedsrichter ist der Meinung, dass die Vorteile der technischen Hilfsmittel deutlich überwiegen. «Ich glaube schon, dass der Fußball durch den Videobeweis gerechter geworden ist. Das bestätigt auch der Blick auf die Zahlen. Die technischen Hilfsmittel werden uns allen auf lange Sicht helfen», sagte Aytekin. Der Videobeweis wurde zu dieser Saison auch in der 2. Bundesliga eingeführt.