FC Bayern holt Coutinho und Cuisance

München (dpa) - Der FC Bayern München wird Philippe Coutinho vom FC Barcelona und Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach verpflichten.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte im ZDF nach dem Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison erst eine Ausleihe des brasilianischen Offensivspielers Coutinho für ein Jahr. Wenig später wurde auch der Transfer von Cuisance als fix vermeldet.

«Ich kann bestätigen, dass Karl-Heinz Rummenigge und ich diese Woche in Barcelona waren und uns mit dem FC Barcelona, dem Spieler und dem Berater geeinigt haben. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und ich möchte mich auch beim FC Barcelona bedanken», sagte Sportdirektor Salihamidzic. «Natürlich fehlen noch ein paar Details, der Medizincheck und die Unterschrift, aber wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Spieler zum FC Bayern holen werden.» Zu den finanziellen Modalitäten wollte der Bayern-Sportdirektor sich nicht äußern.

Nach der Ausleihe von Coutinho wird der FC Bayern auch Mittelfeldspieler Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach holen. «Das wird ein Spieler des FC Bayern», sagte Salihamidzic nach dem 2:2 des deutschen Rekordmeisters im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Hertha BSC. Vor dem Anpfiff hatte der TV-Sender Sky berichtet, es würden nur noch Details fehlen.

Der 20-jährige Cuisance ist mit seiner Rolle bei der Borussia unzufrieden. Der Juniorennationalspieler aus Frankreich war im Sommer 2017 von AS Nancy gekommen und bestritt seitdem 35 Bundesligaspiele. Cuisance hatte in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis Ende Juni 2023.

Trainer Niko Kovac bezeichnete die Verpflichtung von Coutinho aus Barcelona als Gewinn für die gesamte Bundesliga: «Ich bin der Meinung, dass wir, nicht nur der FC Bayern München, sondern, wenn ich sage wir, dann die komplette Bundesliga und auch komplett Deutschland uns darüber freuen können, solch einen Topspieler hier in dieser Liga begrüßen zu können; einen Spieler, der es nicht nur in seinen Clubs bewiesen hat, sondern auch in der Nationalmannschaft.»

«Mundo Deportivo» hatte zuvor berichtet, dass der Transfer des 27 Jahre alten Offensivspielers schon in Kürze bekanntgegeben werden soll. Der brasilianische Fußball-Nationalspieler fehlte im Kader des FC Barcelona in Bilbao und saß auf der Tribüne.

Coutinho sei ein «sehr verlässlicher Spieler, Spieler von hoher Qualität», sagte der ehemalige Nationalspieler und designierte Bayern-Vorstand Oliver Kahn als TV-Experte im ZDF vor dem Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison, das am Ende für die Münchner enttäuschend mit 2:2 ausging. Coutinho «könnte ein guter und sehr wichtiger Spieler für den FC Bayern werden».

Der Brasilianer war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 140 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen konnte er sich keinen Stammplatz erobern, zuletzt stand er wegen mäßiger Leistungen in der Kritik und gilt als Wechselkandidat.

Vor Coutinho hatte der FC Bayern für diese Saison Lucas Hernández (80 Millionen Euro), Benjamin Pavard (35 Mio) und Fiete Arp (3 Mio) geholt. Zuletzt wurde Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen.