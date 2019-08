Das Team aus Illinois gewann mit 2:0 (2:0) gegen Philadelphia Union, den Spitzenreiter der Eastern Conference. Mit 33 Punkten nach 28 Spielen liegt Chicago im Osten auf Platz zehn. Der Rückstand auf die Playoff-Ränge der amerikanischen Profiliga Major League Soccer beträgt einen Zähler.

Nachdem Schweinsteiger bei der 2:3-Niederlage in Portland noch gefehlt hatte, stand der Ex-Bayern-Star gegen Philadelphia wieder in der Startformation. Landsmann und Mitspieler Fabian Herbers fehlte aufgrund einer Schulterverletzung.

Mann des Spiels war Nemanja Nikolic, der beide Fire-Treffer erzielte (37./45.). In einer ereignisreichen Schlussphase der ersten Halbzeit kassierte Nicolás Gaitán für ein hartes Einsteigen einen Platzverweis. Nach Wiederbeginn hatte C. J. Sapong vor knapp 15 000 Zuschauern die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen. Der Angreifer scheiterte jedoch an der Latte. Im weiteren Spielverlauf wurden die Gäste immer stärker, doch der Ex-Kieler Kenneth Kronholm hielt den siebten Heimsieg der Saison fest.