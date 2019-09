«Es kann ein Verein in Europa infrage kommen, aber auch eine Nationalmannschaft in Südamerika oder Asien. Dementsprechend werde ich mein Leben umorganisieren», sagte der Weltmeister von 1990 im «Königsklasse»-Podcast bei «t-online.de». Er sei «total flexibel», was seine Zukunft angehe, sagte der 55-Jährige.

Klinsmann hatte am vergangenen Mittwoch dem Zweitligisten VfB Stuttgart mitgeteilt, dass er derzeit nicht für das Amt des Vorstandsvorsitzenden oder einen anderen Posten zur Verfügung stehe. Seine Entscheidung hatte er nach ersten Gesprächen mit der aktuellen Führungskonstellation und dem seinem Empfinden nach mangelnden Bemühen seitens des Bundesliga-Absteigers begründet. Der Europameister von 1996 spielte von 1984 bis 1989 bei den Schwaben.