Für die Reds war es außerdem der erste Premier-League-Sieg an der Bramall Lane. Liverpool tat sich in Sheffield über weite Strecken schwer gegen die starken Gastgeber. Erst in der 70. Minute gelang Georginio Wijnaldum das glückliche Siegtor. Der Niederländer profitierte dabei von einem schweren Patzer des Sheffield-Torwarts Dean Henderson, dem der Ball durch die Hände glitt und dann durch die Beine über die Torlinie rollte. In der Schlussphase verpasste Leon Clarke die Chance zum Ausgleich für Sheffield.

Trotz des Sieges war die Stimmung beim FC Liverpool am Samstag etwas gedämpft. Vor dem Spiel war bekanntgeworden, dass den Reds eine Strafe droht, weil Klopp im Ligapokalspiel beim Drittligisten MK Dons (2:0) am Mittwoch einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt haben soll. Die Identität des Spielers war zunächst unbekannt. Der Ligaverband EFL kündigte an, die Angelegenheit zu prüfen.