Wegen Kniebeschwerden hat Leonie Maier vom FC Arsenal für die Partien gegen die Ukraine in Aachen am Samstag (14.00 Uhr/ARD) und in Thessaloniki gegen Griechenland am 8. Oktober (14.00 Uhr MESZ/ZDF) abgesagt, teilte Deutsche Fußball-Bund mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Tabea Waßmuth von der TSG 1899 Hoffenheim nach. Für die 23-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl war mit einem 10:0 gegen Montenegro und einem 8:0 in der Ukraine in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England gestartet. Im Rückspiel gegen die Ukraine und in Griechenland fehlen auch Torhüterin Almuth Schult, Svenja Huth und Sara Doorsoun (alle VfL Wolfsburg) sowie Carolin Simon (FC Bayern München).