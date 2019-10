Barnsley (dpa) - Der englische Fußball-Zweitligist FC Barnsley hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem deutschen Trainer Daniel Stendel getrennt. Das verkündete der Verein aus South Yorkshire in einer überraschend knappen Mitteilung.

Der Vertrag des ehemaligen Stürmers und Trainers von Hannover 96 lief eigentlich noch bis zum Sommer 2020. Mit der Trennung reagierten die Bosse auf den schwachen Liga-Start mit nur einem Sieg aus den ersten elf Spielen.

Stendel hatte Barnsley gleich in seiner ersten Saison im Sommer zum direkten Wiederaufstieg geführt. In der Championship blieb dem 45-Jährigen der Erfolg jedoch verwehrt, auch weil einige Stammspieler aus dem Aufstiegsteam den Club verlassen hatten. Nach einem 1:0 gegen den Premier League-Absteiger FC Fulham am ersten Spieltag gelang Barnsley in den folgenden zehn Spielen kein Sieg mehr. Sieben Mal ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz und unterlag zuletzt deutlich mit 1:5 bei Preston North End. Stendel räumte nach dem Spiel ein, die zweite Halbzeit sei die schlechteste gewesen, «an die ich mich in Barnsley erinnern kann».

In der Tabelle belegt das Team, das nur acht Tore und damit weniger als alle Konkurrenten geschossen hat, derzeit den 23. und vorletzten Tabellenplatz. Stendels Gesamtbilanz kann sich dennoch sehen lassen. Seit seinem Amtsantritt im Juni 2018 gewann der deutsche Coach 31 von 66 Spielen und hat damit laut BBC die drittbeste Erfolgsrate aller bisherigen festangestellten Barnsley-Trainer. Als Interimscoach folgt vorerst der frühere Premier-League-Profi Adam Murray auf Stendel.

Mittelfeldspieler Alex Mowatt zeigte sich auf Twitter bestürzt über Stendels Aus. «Enttäuschend, dass der Trainer gehen muss», schrieb der Barnsley-Profi unter einem Foto von der Aufstiegsfeier, «(ich) möchte ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.»