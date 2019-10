«Wir haben alles versucht, alles unternommen - er selbst und auch das Ärzteteam. Bei allen schnellen Bewegungen hat er große Schmerzen», sagte Foda nach dem 3:1 (1:1)-Sieg der Österreicher gegen Israel am Donnerstagabend in Wien.

Laut Foda sei die Entscheidung, dass Alaba auch das Spiel in Slowenien am Sonntag nicht bestreiten kann, bereits am Donnerstag im Laufe des Tages gefallen. Der Verteidiger zog sich vergangene Woche einen Haarriss in der Rippe zu.