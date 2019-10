«Ich habe immer gesagt und bleibe dabei, dass es für mich eine Herzensangelegenheit wäre, noch einmal für den FC zu spielen», sagte der Weltmeister von 2014 im Interview der «Bild am Sonntag». Dazu «gehören aber immer zwei Seiten, die das wollen und es passt. Das war in der Vergangenheit leider anders.»

Podolskis Vertrag in Japan läuft Anfang 2020 nach drei Jahren aus. «Bisher ist noch kein Verantwortlicher des Clubs auf mich zugekommen. Von daher wird meine Zeit in Japan am Jahresende wahrscheinlich vorbei sein», sagte der 34-Jährige, der in Köln zum Profi gereift war und zweimal drei Jahre für den FC gespielt hatte. «Deshalb schaue ich mich bereits auch anderweitig um, sortiere gerade ein wenig den Markt und mache mir Gedanken.»