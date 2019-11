Bondscoach Ronald Koeman berief den Angreifer für die letzten beiden Partien der EM-Qualifikation in Nordirland am 15. November und vier Tage später gegen Estland. Das Oranje-Team führt die Gruppe C vor Deutschland an und hat das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr damit in der eigenen Hand. Bei der EM 2016 in Frankreich und der WM 2018 in Russland waren die Niederlande nicht dabei gewesen.

Wegen einiger Verletzungen berief Koeman in Myron Boadu und Calvin Stengs von AZ Alkmaar auch zwei junge Debütanten. Stürmer Memphis Depay von Olympique Lyon zählt zwar zum Aufgebot, droht wegen Muskelproblemen aber auszufallen.