Fink will Podolski zum Verbleib in Kobe überreden

Kobe (dpa) - Trainer Thorsten Fink möchte Lukas Podolski unbedingt in Japan halten. «Lukas ist ein geiler Kicker, der den Unterschied machen kann, und ein absoluter Leader. Ich weiß, was ich an ihm habe, deswegen kämpfe ich um ihn», sagte der 52-Jährige der «Sport Bild».