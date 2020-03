«Er ist noch nicht bereit», sagte City-Coach Pep Guardiola auf die Frage, ob Sané am Mittwoch im FA-Cup-Match bei Zweitligist Sheffield Wednesday spielen könnte.

Sané hatte sich vor Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zugezogen und am vergangenen Freitag nach rund sieben Monaten erstmals für rund eine Stunde in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden. Der 24-Jährige sei zwar wieder fit, sagte Guardiola jetzt, der Angreifer müsse nun aber einen Schritt nach dem anderen machen. «Jetzt dauert es Wochen und Wochen und Wochen, in denen man in der zweiten Mannschaft spielt, und vielleicht bekommt man dann einen Einsatz», so Guardiola.

Der frühere Bayern-Trainer, der in der Premier-League-Tabelle mit Titelverteidiger Man City 22 Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool liegt, deutete an, dass ein Einsatz in der Liga für Sané eher in Betracht komme als in einem Wettbewerb, in dem es noch um eine Trophäe geht. «Morgen ist ein unglaublich wichtiges Spiel für uns», sagte er über das Auswärtsspiel in der fünften Pokalrunde. «Vielleicht wird es in der Premier League einfacher zu spielen.»