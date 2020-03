«Diese Person hat Eric beleidigt, die Familie war da, der jüngere Bruder war nicht glücklich mit der Situation», sagte der portugiesische Coach nach der Achtelfinal-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Norwich City. Dier hatte seinen Elfmeter verwandelt, die Gäste siegten aber 3:2.

Mourinho äußerte zumindest Verständnis für Diers Verhalten. Profis sollten so etwas zwar nicht tun, aber er verstehe den Spieler: «Wahrscheinlich hätte es jeder von uns getan.» Sollte der 26 Jahre alte Nationalspieler für sein Verhalten vom Club bestraft werden, «werde ich nicht zustimmen, aber er hat sich falsch verhalten».

Tottenham tritt am kommenden Dienstag in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig an. Das Hinspiel in London hatte der Bundesligist 1:0 gewonnen.