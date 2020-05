AC-Mailand: Ibrahimovic an rechter Wade verletzt

Mailand (dpa) - Der schwedische Top-Fußballer Zlatan Ibrahimovic hat sich eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Die Achillessehne des 38-Jährigen sei intakt, berichtete der AC Mailand Club auf der Internetseite des Vereins. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, Ibrahimovic könnte an der Achillessehne verletzt sein und länger ausfallen. Es werde in zehn Tagen eine Kontrolluntersuchung geben, hieß es nun.