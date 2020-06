Sollte auch dies nicht möglich sein - etwa weil die Sperre vor dem Wiederaufnahmedatum am 20. Juni erfolgt oder zu nah am Schlusstermin Ende August liegt - soll einen auf Punktdurchschnitt basierender Algorithmus über die Abschlusstabelle und damit die Teilnehmer am Europapokal und Absteiger entscheiden. In diesem Fall würde kein Meister gekürt werden und es auch keine Absteiger geben, beschloss der Verband FIGC. Er lehnte mit 18:3 Stimmen die Forderung der Serie A ab, auch in diesem Fall Meister und Absteiger zu bestimmen.

«Es gibt keine bessere Lösung als die Playoffs», sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina. «Ein Miniturnier ist immer besser als ein Algorithmus. Die Serie A hat das akzeptiert, aber wir hoffen, dass dies nicht notwendig ist», sagte Gravina. Nach dem Algorithmus würden Punkte multipliziert mit den verbleibenden Spielen.

In der seit dem 9. März unterbrochenen Serie A stehen noch zwölf Spieltage aus. Am 20. Juni soll die Liga weitergehen. An der Tabellenspitze steht Rekordmeister Juventus Turin, gefolgt von Lazio Rom. Ein Sicherheitsprotokoll sieht vor, dass eine ganze Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne muss, sollte ein Teammitglied positiv getestet werden. Das würde zu einem Abbruch des regulären Spielplans führen.